Comme on pouvait l’imaginer avant le coup d’envoi, le Sénégal n’aura pas de mal à finalement s’imposer face à l’Angola dans cette dernière rencontre comptant pour le Tournoi de Kigali, qualificatif à l’AfroBasket 2021. L’équipe de Boniface Ndong a été victorieuse par 66-51.

Comme à son habitude, toujours souriant, Boniface Ndong est revenu en conférence de presse sur cette belle performance et salue l’abnégation défensive de ses joueurs : « nous avons montré dans ce match que nous avons du talent défensif et que nous savons jouer au Basket. Tout monde à respecter les consignes à la lettre surtout avec le leadership de Clevin (Hannah). Nous savions ce que l’Angola allait amener », analyse le sélectionneur des Lions.







Dans cette rencontre, il a été certainement noté le désir des Angolais de marquer sur des paniers primés, mais les Palancas Negras n’ont pas trop été à la réussite face à une défense de fer montée par Boni Ndong, qui s’en explique d’ailleurs : « notre intention dans le match était de courir et de bien défendre sur les tirs primés des Angolais. J’ai dit à mes joueurs de garder le contrôle et de refuser à l’Angola de marquer les trois points. On a les meilleurs arrières en Afrique, c’est ce qui a fait notre force ».

Présent en conférence de presse avec le meneur d’Andorra, Clevin Hannah, Boniface Ndong a apprécié le travail qu’à fourni l’Américain, naturalisé Sénégalais et estime qu’il mériterait d’être ménagé : « Clevin nous aide beaucoup, mais j’aurais envie de lui donner plus du repos, ce qui nécessiterait d’autres arrières pour les moments importants ».

Comme il l’a indiqué lors de ses dernières conférences de presse, Boniface Ndong souligne qu’il est avec un groupe jeune, qui doit apprendre, mais les objectifs ne manquent pas pour l’ancien joueur du FC Barcelone. « Notre objectif c’est la qualification en Coupe d’Afrique, mais aussi aux Jeux Olympiques. Je vais continuer à sonder d’autres joueurs susceptibles à porter le maillot du Sénégal », dixit Boniface.

