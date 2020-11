Abdallah Sima devient inarrêtable. L’ancien ailier de Thonon Évian Grand Genève FC en National 3 en France où il évoluait la saison passée avec l’équipe réserve en Départemental 2, continue d’affoler les compteurs avec le Slavia Prague.

Contre Nice ce jeudi soir en Ligue Europa (victoire 3-1), il a inscrit le dernier but de son équipe, lui qui avait déjà été buteur au match aller, déjà de la tête (victoire 3-2). Samedi dernier, le Sénégalais avait également inscrit son premier but dans le championnat tchèque lors du succès contre Opava (6-0).

L’ex-Haut-Savoyard reste ainsi sur trois buts lors des quatre derniers matchs qu’il a disputé – pour ces quatre premières titularisations avec le Slavia – lui qui s’était engagé avec l’équipe réserve en août dernier.

Not bad for his 3rd league appearance…

Abdallah Sima Key passes befor 2nd, 3rd and 4th goal Scored the 5th

Three points, third win…

And the trio that made it possible!

