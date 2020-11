Le Sénégal a enregistré sa deuxième victoire lors du tournoi de Kigali. Les Lions ont pris le dessus sur l’équipe mozambicaine (60-53).

En conférence de presse après match, le capitaine des Lions a salué la prestation des Lions qui restent déterminés sur leur objectif: remporter tous les matchs du tournoi.







« Notre objectif en venant ici était de remporter chaque match et de nous qualifier le plus rapidement possible. Demain, nous avons un grand adversaire, l’Angola. Nous allons restés concentrés pour ce match et être prêts pour demain » a t’il déclaré.

« Nous avons une équipe très jeune, qui n’est très expérimenté. Tout cela est en processus, nous apprenons beaucoup. Par exemple, notre manque d’expérience a été très visible aujourd’hui. Mais c’est le genre de match où l’on tire les leçons et on avance. Et je pense que mon rôle d’être l capitaine de cette équipe est de leur faire savoir que le match se gagne par minute. Nous allons apprendre et rendre meilleur notre jeu » a analysé le pivot qui en 12 minutes 54 secondes a inscrit 10 points et 5 rebonds.

Alors qu’il est connu pour ses dunks spectaculaires, le joueur de 29 ans préfère son nouveau rôle. « Je n’ai pas besoin d’être spectaculaire mais d’être un leader. De diriger le groupe en étant un exemple, de les pousser avec ma voix. Je laisse aux plus jeunes le temps de faire le spectacle et peut-être je m’y mettrai un peu. »

wiwsport.com