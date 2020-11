Eliminé de la compétition, le tenant du titre de la CAN U20, le Mali a disputé son dernier match dans le tournoi u20 UFOA/A qualificatif pour la can u20 Mauritanie 2021. Hier, il a battu les Mourabitounes de la Mauritanie (1-0) pour le compte de la dernière journée de son groupe.

L'unique de la rencontre a été marqué par Naman Keïta, juste avant la pause. Malgré la victoire, le Mali quitte la compétition. Cette victoire est insuffisante pour prétendre à disputer les demi-finales. Les Aiglons comptent trois points et occupent le 3è rang du groupe dernière la Guinée, leader du groupe (9 points) et la Guinée Bissau (6 points) et devant la Mauritanie (zéro point).







Le Mali a perdu sur tapis vert contre la Guinée Bissau (0-2) pour cause de 15 cas positifs de Covid-19 dans la délégation malienne avant de chuter sur le terrain devant la Guinée (3-1). La victoire contre la Mauritanie, hôte de la prochaine CAN U20, ne change rien. Le sélectionneur Mamoutou Kané et ses joueurs ne seront pas l’année prochaine en Mauritanie pour défendre leur titre remporté en 2019 au Niger.

Selon les information du media malien Essor, la Fédération malienne de football a introduit un recours contre la décision de la commission d’organisation du tournoi de déclarer la Guinée Bissau vainqueur de la rencontre n°2 contre le Mali sur tapis vert et demande à rejouer le match. En attendant, les Aiglons prient pour une suite favorable à la requête.

wiwsport.com