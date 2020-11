L’équipe nationale masculine du Sénégal a décroché sa deuxième victoire au Tournoi de Kigali (Rwanda), comptant pour la première fenêtre des Éliminatoires de l’AfroBasket 2021. (53-60).

Face au Mozambique, l'équipe de Boniface Ndong a montré un meilleur visage par rapport à sa première sortie malgré un score plus petit.







En conférence de presse, le sélectionneur national, Boniface Ndong ne veut pas s’enflammer de cette performance et estime que son équipe est en apprentissage : « on est une équipe jeune, pétrie de talent, mais nous sommes en progression. Mon objectif est de booster mes joueurs et de les faire progresser. C’est ma première expérience en tant que coach et je dois trouver les meilleures positions pour mes joueurs pour qu’ils puissent trouver les meilleures automatismes. »

Dans ce match, on a noté un moment de relâchement côté Sénégal avec des Lions moins agressifs. Ce qui a d’ailleurs profité au Mozambique pour recoller au score. Mais ceci n’inquiète pas Boniface Ndong, qui demande à ses joueurs d’être plus concentrés : « En analysant le match, je pense qu’on a bien démarrer avec une défense très solide. On mettait pas des tirs, mais la défense était très bonne. Le Mozambique a profité de nos erreurs pour scorer, ce qui n’est pas trop grave. Il faudra que je parle à mes joueurs, parce qu’il y a eu un relax de leur part au troisième et quatrième quart temps. Pour moi, l’importance est de gagner et nous l’avons fait. »

Cette victoire permet au Sénégal de garder la deuxième place de son groupe derrière l’Angola, adversaire des Lions, demain. Il ne fait aucun doute que l’Angola est un gros morceau ce qui nécessite une bonne préparation selon Boniface Ndong : « Face à l’Angola, d’abord, on va essayer de bien se préparer. Les joueurs seront motivés et je peux assurer qu’il feront mieux que face au Mozambique », termine Boni Ndong.

