Une deuxième victoire enregistrée par les Lions de la Téranga. Le Sénégal a dominé le Mozambique de bout en bout durant ce match.

Les Lions ont été moins prolifiques aujourd’hui face au Mozambique. Le premier quart temps s’est soldé sur le score de (16-7). Les hommes de Boniface Ndong ont bien géré la première période de jeu en laissant un bon écart face à l’adversaire, 12 points d’écart à la mi-temps (32-20).







L’entraineur a fait tourner son banc. Toute l’effectif a pris part au jeu même si certains joueurs ont eu moins de temps de jeu. Un choix du coach qui voudrait certainement laisser au repos certains en attendant le duel demain. Le 3e quart temps a été moins défensif pour les Lions qui ont encaissé 12 points contre 17 inscrits (49-32).

Le dernier quart temps sera moins prolifique pour Clevin Hannah et ses coéquipiers qui ont vu l’écart se réduire avec les tirs primés de Kendal Allen Manuel qui totalise 20 points à la fin du match. S’ajoutant aux pertes de balle et les paniers faciles perdus, Alkaly Ndour et Cie se contenteront d’un écart de 7 points à la fin du match (60-53).

Le Sénégal termine deuxième du groupe B derrière l’Angola qui a battu un peu plus tôt le Kenya (83-66). Les deux équipes invincibles s’affronteront ce vendredi à 17h.

wiwsport.com