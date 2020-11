Tacko Fall revient sur le banc en tant que joueur le plus grand de la NBA. Les Celtics de Boston et Tacko Fall se sont mis d’accord sur un contrat à double sens pour la prochaine saison NBA 2020-21, selon Shams Charania de The Athletic .







Fall s’est clairement développé depuis le début de son contrat bilatéral et de la Summer League jusqu’à la fin de la saison il y a quelques mois. D’après ce que nous avons vu pour la dernière fois, il n’est toujours pas prêt à lancer aux loups dans la rotation, mais il est assez bon et se montre assez prometteur pour prendre un dépliant pour l’année prochaine. Avec l’incertitude d’une saison qui se jouera sur les marchés des équipes, il est bon d’avoir une assurance rapide et appréciable à l’automne pour voir ce qu’il peut faire lorsqu’il en a l’occasion.

Au moins au Garden, il n’y aura pas de chants «TACKO» dans un avenir prévisible, mais les Celtics utiliseront cette saison comme un moyen d’obtenir un aperçu prolongé pour voir si l’automne est un bon ajustement à long terme pour la franchise.

Free agent Tacko Fall has signed a two-way contract with the Boston Celtics, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020

Wiwsport.com avec Celtics Blog