Le Sénégal a battu le Mozambique ce jeudi avec 7 points d’écart (60-53). Un écart faible, l’efficacité n’a pas été au rendez vous ce soir. Seuls deux joueurs ont dépassé le cap des 10 points.

Clevin Hannah a encore réussi la meilleure prestation du groupe avec 13 points inscrits, 9 passes décisives et 3 rebonds offensifs en 29 minutes et 19 secondes. Youssoupha Ndoye en 12 minutes 54 secondes a inscrit 10 points et 5 rebonds. Il n’est pas le meilleur rebondeur du groupe derrière l’ailier fort Mbaye Ndiaye 8 rebonds, 3 blocs et 7 points. Le pivot Pape Malick Dime totalise le plus de rebonds, 9.







Le jeune Alkaly Ndour est monté en puissance lors de cette rencontre. 3e joueur le plus utilisé, il a délivré 4 passes décisives, 5 rebonds et 8 points. Ibrahima Faye, meilleur marqueur hier avec 19 points est à la 3e place aujourd’hui à la fin de cette rencontre. Joueur le plus présent sur le parquet, il compte 9 points et 5 rebonds.

