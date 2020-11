L’Olympique de Marseille continue d’enchaîner les tristes records suite à sa nouvelle défaite en Europe, face à Porto mercredi soir. Le club phocéen a non seulement enchaîné 13 défaites d’affilée en Ligue des Champions, mais aussi n’a plus marqué depuis 2012.







Ce mercredi, les Marseillais ont réalisé la prouesse d’entrer dans l’histoire du football par leurs échecs et leur médiocrité dans la plus prestigieuse scène européenne. Le précédent record d’Anderlecht de 12 défaites consécutives est de l’histoire ancienne. Marseille a battu ce record en perdant pour la 13e fois en C1 hier face à Porto (2-0).

Et ce n’est pas tout. Le dernier but de l’OM dans la plus prestigieuse des compétitions européennes remonte à… décembre 2012 ! Œuvre du défenseur Sénégalais Souleymane Diawara, qui a pris sa retraite il y a cinq années déjà.

🚨 INCROYABLE ! Le dernier joueur de l'OM à avoir marqué en Ligue des Champions est… Souleymane Diawara ! 😱 Il a pris sa retraite il y a 5 ans et a aujourd'hui 41 ans #TeamOM #OMPOR #EyraudDemission pic.twitter.com/5XY7p4traY — RED ⚪️Ⓜ️ (@footmarseille13) November 25, 2020

Senego