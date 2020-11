Actuellement au Sénégal pour suivre le tournoi de l’UFOA-A au stade Lat Dior de Thiès, l’ancien attaquant de la génération 2002 Souleymane Camara donne son appréciation sur l’équipe du Sénégal qu’il encourage et la nécessité de compétitions pour les jeunes.

« Pour le moment, on a assisté à de bons matchs, mises à part deux ou trois équipes que j’ai trouvées moyennes. Sinon, dans l’ensemble, ce n’est pas mal. Il y a de bons joueurs, c’est bien d’organiser de tel événement pour les permettre de s’exprimer. C’est «également bon pour le continent africain. », nous dit Souleymane Camara.







Il poursuit avec regret : « C’est vraiment dommage qu’on n’arrive pas à faire compétir nos jeunes. Un pays comme le Sénégal dispose de bons joueurs. On le constate tous les jours. Je ne peux pas aller plus loin, mais je ne sais pas pourquoi il n’y a pas de championnat de jeunes. Je trouve que c’est regrettable. J’espère que nos instances qui gèrent le football vont réagir à ce problème et trouver la bonne formule. Les gamins ont vraiment besoin de ces compétitions. »

Avec Stades