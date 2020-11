Saloum Saloum et Issa Pouye préparent leur grand retour dans l’arène. Les deux lutteurs sénégalais sont de la même génération mais se sont absentés depuis quelques années.

Saloum Saloum prépare son grand retour à la compétition, après plusieurs saisons d’absence. Auteur de 32 combats dans sa carrière pour 16 victoires et 16 défaites, Saloum Saloum, qui a déposé son nguimb à l’écurie HLM, après son départ de Sakku Xam Xam, se dit prêt à croiser le fer avec Issa Pouye.







«le promoteur Gaston Mbengue m’a promis un combat. Et je sais qu’il me trouvera un adversaire. Et je suis prêt à croiser Issa Pouye. Je suis seul contre tous. Je n’écarte personne» renseigne t-il au journal sunulamb.

