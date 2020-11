Après avoir été reçu par le Chef de l’Etat, Macky Sall, Me Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF, s’est entretenu avec le président du comité national Olympique et sportif Sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, ce jeudi.

Une visite de courtoisie sous-tendue par un appel du candidat sénégalais, à un soutien massif de la part du monde sportif. Comme annoncé lors de sa déclaration liminaire, le président de la FSF compte réunir toutes les forces vives autour de son projet.







En attendant que son dossier soit définitivement validé par les instances de la CAF en charge, Me Senghor entend rallier le maximum de personnes à sa cause y compris les candidats Mauritanien et ivoirien, Ahmed Yahya et Jacques Anouma. Une idée de ralliement ou de coalition en gestation d’ici l’élection prévue le 12 mars 2021.

Dakar Actu