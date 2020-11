Lors de la troisième journée de Ligue Europa, Abdallah Sima avait marqué les esprits face à Nice. Le jeune milieu de terrain offensif sénégalais avait inscrit le deuxième but de son équipe, victorieux (3-2).

Le coach des Tchèques Jindrich Trpisovsky dispose de son groupe au complet et titularise, Sima, qui va pouvoir répéter la même performance à l’aller pour permettre au Slavia Prague de ramener du positif à Nice (3e avec 3 points au compteur). Abdallah Sima et ses coéquipiers son en tête du groupe J et comptent 6 points, devant le Bayer Leverkusen, qui compte le même nombre de points.







Le onze du Slavia Prague : Kolar – Masopust, Zima, Kudela, Boril – Sevcik, Holes – Abdallah Sima, Lingr , Olayinka – Kuchta.

wiwsport.com