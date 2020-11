’’C’est un faux débat à mon avis, je crois qu’on doit accompagner le coach et les joueurs à aller chercher cette couronne parce que malgré cette qualité décriée, on est allé loin à la CAN et on s’est qualifié en Coupe du monde’’, a expliqué l’ancien de Reading (Angleterre), éliminé au premier tour à la CAN 2008 avec les Lions au Ghana.

’’Franchement, est ce à Aliou Cissé de dire à Sadio Mané et autres Gana Gueye comment jouer au football ?’’, s’est-il interrogé avant de répondre à sa propre question.

Selon l’ancien défenseur central, reconverti en agent de joueurs, ’’la vérité, c’est qu’à un certain niveau, le coach met un schéma et il revient aux joueurs de l’animer’’.

Sonko se dit ’’d’avis que le coach a plus besoin de critiques positives que d’un débat sur son jeu’’, appelant les supporters sénégalais à faire la même chose que ceux de l’Atletico Madrid et de Totthenam.

’’Vous croyez que ces fans critiquent le jeu pratiqué par (Diégo) Simeone ou (José) Mourinho ? Non ils préfèrent se focaliser sur les titres que ces techniciens peuvent remporter’’, soutient l’ancien défenseur central, natif de Bignona (sud).

Appelé à comparer l’Algérie championne d’Afrique 2019 et le Sénégal, le footballeur qui dit avoir passé ses diplômes d’entraîneur, souligne que ’’ce sont les joueurs algériens qui prennent leurs responsabilités quand il le faut’’.

’’Mahrez et les autres prennent leurs responsabilités et s’insèrent au projet de leur coach Djamel Belmadi, c’est encore une fois aux joueurs de prendre leurs responsabilités’’, a-t-il commenté, relevant que ’’des coachs européens ont fait des tours sans rien amener comme titre’’.

Sonko qui a grandi en France a joué aussi à Stoke City, Hull City et Portsmouth, d’autres clubs anglais, avant de terminer sa carrière en Turquie à Akhisar Belediyespor de 2012 à 2015.