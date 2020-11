Il l’a encore fait. Buteur au match aller, Abdallah Sima a de nouveau frappé face à l’OGC Nice en Europa League.

Magnifiquement trouvé par Tomáš Holeš sur un centre précis vers la niçoise, Abdallah Sim réussit une tête imparable et bat Walter Benitez pour le but du 1-3 de son équipe. C’est sa deuxième réalisation en deux sorties face à Nice. Un but qui scelle la qualification du Slavia en seizième de finale de Ligue Europa.







75' | ABDALAAAAH SIMAAAAA! 🔥 Tomáš Holeš našel přesným centrem za obranu Abdallaha Simu, který si hlavou náramně poradil a zvyšuje na 3:1! #UEL 🔴⚫ 1:3 🔴⚪ #ogcsla pic.twitter.com/meUdq02iaH — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) November 26, 2020

wiwsport.com