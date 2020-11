Après sa victoire en Croatie il y a trois semaines, le Napoli de Kalidou Koulibaly reçoit à 20 heure, le club de Rijeka au San Paolo. L’équipe Croate peine en Ligue Europa et est considérée comme la plus faible du groupe.

Les Napolitains seront donc en position de favori surtout après leur victoire au match aller 2-1. Mais ils évolueront aussi dans un contexte particulier, avec le décès de la légende absolue du club, Diego Maradona.







Napoli : prendre la tête du groupe

Depuis la victoire contre la Real Sociedad, le groupe Napolitain semble avoir trouvé un second souffle dans la compétition. Pour continuer sur leur lancée et se mettre à l’abri rapidement, les hommes de Gattuso se doivent de battre le club croate une deuxième fois. D’autant plus que les partenopei ont l’avantage de jouer à domicile ; même sans public, ça compte de se sentir chez soi.

