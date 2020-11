Dans un contexte entièrement particulier suite au décès de la légende du Club, Diego Armando Maradona, Naples reçoit le Rijeka pour le compte de la quatrième journée de Ligue Europa.

Titulaire en défense centrale avec le brassard de capitaine, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers devront mettre à côtés les émotions et se concentrer au plus important pendant 90 minutes. Le Napoli, 2e de son groupe, est à égalité parfaite au classement avec les espagnols de la Real Sociedad (3e). Les deux Clubs comptent chacun 6 points plus 1 au goal-average. Ce qui obligera Naples de gagner pour rester en course pour une qualification en seizième de finale.







Le onze de Naples : Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Bakayoko, Politano, Zielinski, Elmas, Petagna.

wiwsport.com