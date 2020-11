Le Slavia Prague a de nouveau battu l’OGC Nice en Ligue Europa. Vainqueur au match aller par 3 buts à 2, le Club tchèque est allé se balader en France et s’impose nettement 3-1, avec notamment un but d’Abdallah Sima.

Déjà buteur au match aller, Abdallah Sima a de nouveau frappé face à l’OGC Nice en Europa League, ce jeudi. Le jeune milieu offensif sénégalais, titularisé pour ce match, à inscrit le but du 1-3 de son équipe.







Sur un service de Tomáš Holeš, Abdallah Sim saute plus haut que Stanley N’Soki et réussit une tête imparable, qui bat Walter Benitez. C’est sa deuxième réalisation en deux sorties face à Nice. L’ancien joueur d’Evian Thonon Gaillard confirme de plus son bon début de saison du coté de la République Tchèque.

Cette belle victoire rapproche le Slavia Prague des seizième de finale de Ligue Europa. Sima et ses partenaires sont premiers de leur groupe à égalité de points avec Leverkusen. Les deux équipes comptent neuf points.

