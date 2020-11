Bonne entrée des Lions dans le tournoi de Kigali qualificatif pour l’Afrobasket 2021. Le Sénégal s’est imposé face au Kenya (92-54).

Les deux équipes ont fait une entame de match serré. D’ailleurs, elles ont bouclé le premier quart temps avec 19 points chacun. Un début d’une rencontre très disputée par les deux équipes. Le Sénégal avec Clevin Hannah très clairvoyant dans le jeu a réussi à creuser l’écart dés le début du deuxième quart avec deux tirs primés, notons qu’il avait déjà réussi 5 passes décisives lors du premier round. Un système gagnant du technicien Boniface Ndong qui a joué avec deux arrières dés le début du match. Les Lions ont maintenu la cadence avec Ibrahima Faye étincelant et l’expèrience de Pape Abdou Badji. La première période sera très prolifique avec 28 points marqués et seulement 14 encaissés. Le Sénégal mène à la pause 47-38.







Toutefois, le troisième quart temps sera plus compliqué pour les Lions qui ont perdu beaucoup de balle et ont misé plus sur le jeu défensif. N’empêche, ils vont maintenir l’écart avec 11 points inscrits contre 19, 58-52. sera assuré lors du dernier quart temps où le Sénégal a été sans pitié face à son adversaire. L’efficacité mise au point, les Lions ont fait peur aux guerriers Masai en dictant leur loi. Le Kenya n’a réussi à inscrire que 2 points encaissant 34 au passage. A la fin, le Sénégal remporte son premier match avec 38 points d’écart.

Un beau résultat d’un bon collectif du Sénégal qui affiche déjà ses ambitions pour la suite. Le Sénégal affrontera le Mozambique, ce jeudi à 15 heures.

wiwsport.com