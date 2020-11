Le Sénégal a remporté son premier match du tournoi de Kigali face au Kenya avec 38 points d’écart. Le coach Boniface Ndong a fait tourner son effectif à l’exception de Maurice Ndour, absent. Tous ont été décisif lors de cette belle victoire.

L’ailier fort Ibrahima Faye qui évolue en Belgique avec Giants Antwerp s’est fortement illustré lors de cette première sortie avec 19 points. Il est le meilleur marqueur de la partie et devance avec 6 points d’écart le guerrier Masai Tylor Ongwae, 13 points. Fall Faye compte 10 minutes de jeu en moins.







Autre satisfaction du soir, le meneur Clevin Hannah, américain d’origine, il est naturalisé sous l’ère Porfirio Fisaac. En plus de ses 9 passes décisives et 6 rebonds, le sociétaire de Morabbank Andora a inscrit 12 points. Il obtient la meilleure note d’évaluation de la partie: 22 et est le joueur le plus utilisé du match, 28 minutes. Le secteur arrière avec Louis Adams, Alkaly Ndour et Hannah totalise 17 passes décisives et 24 points inscrits.

Youssoupha Ndoye est le meilleur rebondeur du match avec 10 rebonds réussis, un apport défensif important en plus de ses 4 points inscrits et 4 passes décisives.

Cinq joueurs ont inscrit 10 points ou plus, seulement deux ont joué moins de 10 minutes et tous ont eu une bonne note à la fin de l’évaluation.

