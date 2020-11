Liverpool de Sadio Mané accueille Atalanta ce soir à Anfield. Les reds peuvent se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions en cas de victoire.

Les reds et Sadio Mané peuvent se qualifier ce soir en 8e de finale de Ligue des champions. Le club anglais obtient pour le moment 9 points et occupe la première place de la poule D. L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah est apte à affronter l’Atalanta, mais le manager Jurgen Klopp attend toujours des mises à jour sur un certain nombre d’autres joueurs.







Salah est rentré d’Egypte, où il avait renvoyé deux tests positifs pour Covid-19, vendredi et a été exclu de la victoire de dimanche contre Leicester, mais a ensuite été testé négatif et est de nouveau en lice. Liverpool vs Atalanta est prévu pour un coup d’envoi à 20 heures GMT le mercredi 25 novembre 2020. Le match se déroulera à huis clos à Anfield.

