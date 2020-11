L’Olympiakos accueille aujourd’hui (17h55) Manchester City pour la suite de la quatrième journée de Ligue des Champions.

Une victoire est plus que nécessaire pour le club grec et pour y parvenir face à une équipe pétrie de talent offensif, il faudra aligner une défense de fer. Pedro Martins, coach de l’Olympiacos en est conscient. Le Portugais aligne en défense centrale ses deux rocks sénégalais en l’occurrence, Pape Abou Cissé et Ousseynou, qui retrouve la compétition après quelques semaines d’arrêt pour avoir été testé positif au coronavirus.







Le onze de l’Olympiacos : Sa – CISSE, Semedo, BA – Rafinha, Pepe, M’Villa, Drager – Masouras, Fortounis, Camara

wiwsport.com