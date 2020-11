Les Reds de Liverpool devront attendre avant de valider leur qualification pour les huitièmes de finale de ligue des Champions. Sadio Mané et ses coéquipiers, qui n’avaient besoin que d’une victoire, ont été surpris à Anfield par l’Atalanta (2-0).

Le club de Serie A est arrivé plus méthodique après la lourde défaite (5-0) subie au match allé. Ils se sont vengés face à une équipe de Liverpool méconnaissable, restée 90 minutes sans effectuer le moindre tir cadré.







Josip Ilicic a ouvert le score pour les visiteurs juste à l’heure de jeu. Sans réaction, Liverpool va encaisser le but du break quatre minutes plus tard et c’est Robin Gosens qui est passé par là (60e).

Malgré cette défaite, les champions de Premier League restent en tête du groupe D avec neuf points, mais l’Ajax rejoint l’Atalanta derrière eux avec sept points chacun après leur victoire 3-1 sur Midtjylland, qui a éliminé les Danois.

