La Ligue des champions se poursuit ses droits ce mercredi avec un programme alléchant. Côté sénégalais, Sadio Mané et Liverpool sont à 90 minutes de la qualification en 8es de finale de la Ligue européenne des champions. Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé condamné à battre Man City. Duel de « Lions » entre Marseille et Porto. Olympiakos – Manchester City et OM – FC Porto

Avec trois défaites en autant de journées et une sombre série de 12 défaites de rang en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille de Kamara et Pape Gueye doit s’imposer ce soir face à Porto de Malang Sarr et Mamadou Loum Ndiaye pour conserver un mince espoir de se qualifier en 8e de finale et ne pas devenir la risée du football français.







Loum Ndiaye et Malang Sarr peuvent faire un grand pas pour la qualification au prochain tour. Deuxième avec 6 points, les portugais, qui ont infligé à Marseille (3-0), à l’aller, une 12e défaite en C1, veulent enforcer le clou au Vélodrome.

Toujours dans le groupe C, Olympiakos de Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba, 3e devra battre le leader Manchester City pour maximiser ses chance de qualification.

Sadio Mané joue la qualification contre Atalanta

Dans le groupe D, Liverpool, qui a remporté ses trois premières rencontres sera également assuré de poursuivre son parcours en cas de succès face à l’Atalanta Bergame. Liverpool de Sadio Mané a besoin d’une victoire pour assurer sa qualification en 8e de la Ligue européenne des champions. Apres 3 journées, les reds ont réalisé le carton plein avec 3 succès en autant de sorties. Avec 9 points, le champion d’Angleterre est solide leader de la poule D.

