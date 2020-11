À chaque édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, le Sénégal fait partie des équipes favorites au titre. Pourtant les Lions de la Teranga ne sont jamais parvenus à décrocher le sacre final. Les Sénégalais se sont retrouvés deux fois en finales de la prestigieuse compétition. Deux échecs douloureux essuyés face au Cameroun en 2002 à domicile, et face à l’Algérie en 2019, en Égypte. Toutefois, Sadio Mané et ses compagnons disposent d’un effectif qui laisse penser que c’est une équipe sur laquelle parier lors de la prochaine African cup 2021, au Cameroun.







Un statut de leader à assumer

Tout porte à croire que le Sénégal jouera les premiers rôles lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Les hommes du sélectionneur Aliou Cissé sont à la première place du classement FIFA pour l’Afrique. Très confiants, les Lions démontrent leur état d’esprit en survolant les qualifications pour la prochaine CAN. Ils ont d’ailleurs remporté tous leurs matchs en quatre journées de qualifications pour 12 points. Ainsi, c’est la première team qualifiée officiellement pour la compétition prévue début 2022. Alors qu’il leur fallait un seul point pour valider leur ticket, les Lions s’en sont remis à leur star, Sadio Mané pour l’emporter 0-1 en Guinée-Bissau.

Un effectif de qualité

La principale force de la national football team du Sénégal, c’est son effectif qui comporte des joueurs de grande qualité. Une fois analysé, cela devient souvent l’un des points importants. En effet, si on parle beaucoup de la star principale de l’équipe, Sadio Mane, il ne faut pas oublier qu’il y a plusieurs joueurs de haut niveau. Ainsi, on peut citer Kalidou Koulibaly, qui est l’un des meilleurs world défenseurs actuellement. Le sociétaire de Napoli en Italie est très courtisé par les plus grands clubs européens. Il ne faut pas oublier Idrissa Gueye, le joueur du Paris Saint-Germain, Édouard Mendy (Chelsea), Keïta Baldé, Demba Ba ou encore Niang.

Ils veulent prendre leur revanche

L’équipe national du Sénégal n’a toujours pas avalé la défaite en finale de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Les hommes d’Aliou Cissé avaient pourtant fait un beau parcours lors de cette campagne. Au cours des matchs de poules, l’équipe du Sénégal s’était imposé deux fois et avait perdu contre l’Algérie. Ensuite, ils se sont sortis de tous les matchs à élimination directe pour se hisser en finale.

Des odds to win intéressantes

Tous les voyants sont donc verts pour que la nation squad du Senegal prenne sa revanche lors de l’édition de la coupe d’Afrique des Nations de football qui se tiendra en début 2022 au Cameroun. Premier pays qualifié avec un sans-faute lors des qualifications, les Lions confirment leur ambition. Après la finale perdue à domicile en 2002 et celle perdue 17 ans plus tard au stade international du Caire, ils ont à cœur de taire les critiques pour le manque de titre continental dans leur palmarès.

Fort de ces éléments, le Sénégal part en tant que favoris dans la compétition. Si on en croit les games de poule de la dernière édition, l’équipe pourrait se sortir de n’importe quel groupe. Les odds seront surement fixées à 1,36 pour cette première phase. En revanche, il est probable qu’une cote de 2,50 soit préparée pour le score exact de 1 but à 0. Dans les matchs à enjeu, la cote des Lions peut devenir très intéressante encore. Par exemple, face à un outsider, ils peuvent avoir une cote de 1,95.

Bénéficiant d’un statut de leader, l’équipe nationale du Sénégal compte bien se lancer à l’assaut des prochaines qualifications pour la FIFA world cup. Elle compte sur un effectif de premier choix pour effacer les traces des précédents échecs.

Une aubaine pour les amateurs de paris sportifs qui pourraient s’en servir afin d’enregistrer des gains conséquents. Il est évident que la probabilité de voir les cotes sur cette équipe être validées est très forte. Il ne vous reste plus qu’à bien les choisir.

