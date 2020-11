Vivant ou mort, Diego Maradona restera à jamais la véritable légende du SSC Napoli, d’où il a légué un héritable ineffaçable. Actuellement joueur dans ce même club depuis plus de cinq saisons, Kalidou Koulibaly oubliera jamais ce personnage charismatique et footballistique, qui lui a tant apporté son soutien dans les moments difficiles.

Le défenseur central rend ainsi un hommage au Pibe De Oro après son décès soudain. « Je n’oublierai jamais tes paroles pour moi. Le mot que j’ai maintenant dans ma tête n’est qu’un : Merci. Pour tout. Pour toujours … », a lancé Koulibaly sur ses réseaux sociaux.

Per me hai avuto parole che non dimenticherò mai.

Io ora, nella mia testa, soltanto una: grazie.

Per tutto. Per sempre 💙

Je n'oublierai jamais tes paroles pour moi.

Le mot que j'ai maintenant dans ma tête n'est q'un: Merci.

Pour tout. Pour toujours 💙

Kalidou pic.twitter.com/rDwlZhYJoC

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) November 25, 2020