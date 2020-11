Au micro de notre confrère Mor Bassine Niang du quotidien sportif sénégalais RECORD, Boniface Ndong s’est exprimé après la séance d’entraînement du jour.







L’entraîneur national regrette de n’avoir pu disposer de tout son groupe, même si cela ne l’a pas empêché de travailler pour préparer le premier match contre le Kenya (Mercredi 25 novembre, 15h GMT). « On a essayé un peu de réviser les systèmes de jeu et quelques bases de défenses collectives. On a une séance demain à 7h, on va essayer de réviser encore espérant que les autres seront là. C’est une situation spéciale mais on va essayer de faire avec ce qu’on a », indique Boniface Ndong.

“Plus de joueurs de qualité que le Kenya”

Interpellé sur l’équipe du Kenya, premier adversaire du Sénégal, et qui a pu se préparer quelques semaines avec tous ses joueurs, le coach semble ne pas trop s’en faire. Pour lui, le Sénégal dispose de meilleurs joueurs que son adversaire.

« C’est l’avantage que certaines équipes ont, mais bon je pense qu’on a plus de joueurs de qualité. Donc je ne me fais pas de soucis. Je pense qu’on a assez de joueurs pour pouvoir compétitir contre eux. Ce ne sera pas facile. Ils auront plus d’automatisme. Mais ce que j’ai demandé aux joueurs c’est d’apporter de l’énergie. On va se tromper, on va faire des erreurs, mais il faudra compenser ces erreurs par de l’énergie », conclut le technicien.

Basket221