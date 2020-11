Pour cette dernière incursion aux Parcelles Assainies et paré de 12 ans d’une riche et brillante carrière, Ama Baldé va vers son combat le plus important.

Il va à l’assaut de la conquête de la couronne royale. Face à Modou Lô, ce sera plus qu’un combat. Un duel où une victoire sur le Rock des Parcelles Assainies et il sera sacré de Roi des arènes. Et, il conservera par la même occasion sur le R oc des Parcelles pour avoir terrassé tour à tour Baye Peulh, Zoss, Papa Sow… et Modou Lô. Mais ce dernier n’est pas comme les autres.







C’est le roi des arènes, le porte étendard des Parcelles, double tombeur d’Eumeu Sène, de Lac 2, Gris Bordeaux, Baye Mandione… un sacré client qui se dressera devant Ama Baldé et il viendra pour conserver sa couronne et mettre fin à la razzia d’Ama Baldé aux Parcelles Assainies.

source: sunulamb