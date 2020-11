En prélude du tournoi qualificatif à l’AfroBasket 2021, l’équipe nationale de Basket du Sénégal a effectué, cet après-midi, sa deuxième séance d’entrainement en terre rwandaise.

Les Lions toujours incomplets, ont enregistré l’arrivée de 5 autres joueurs. Alkaly Ndour, Louis Adams et Makhtar Gueye présents depuis hier, ont été rejoints par Pape Abdou Badji, Ibrahima Fall Faye, Clevin Hannah, Amar Sylla et Pape Malick Dimé. Le reste du groupe devrait arriver aujourd’hui. Ils devraient d’abord faire les tests Covid-19 conformément au protocole sanitaire imposé par la FIBA et se mettre à l’isolement pour au moins 24h en attendant les résultats.







Le Sénégal dispute son premier demain à 15h face au Kenya.