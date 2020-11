Les amateurs peuvent applaudir des deux mains. L’ouverture de la saison de lutte 2020-2021 se précise de plus en plus.

Selon Abdou Lahat Ndiaye, porte parole adjoint du CNG, c’est le combat entre Gamou Guèye de Lébougui et Sokh de Xam Sa Cossan qui va ouvrir la saison de lutte. Si l’on en croit Abdou Lahat Ndiaye, ce combat va ouvrir le bal dans la mesure où, dit-il :







«La saison a été arrêtée le samedi 14 mars. Et le lendemain 15 mars devait se tenir Sokh / Gamou Guèye 2, mais à cause du coronavirus, le combat a été reporté. Maintenant quand la reprise sera effective, c’est le premier combat qui sera organisé dans la mesure où, n’eut été l’arrêt des compéterions, le dimanche 15 mars, on devait voir Sokh / Gamou Guèye s’expliquer. Donc ils vont ouvrir la saison».

source: sunulamb