Julien Stéphan n’est pas du genre rancunier, il l’a exprimé à Téléfoot en indiquant que l’attaquant sénégalais M’Baye Niang pourrait avoir droit à une nouvelle chance si tant est qu’il s’en donne les moyens.

« J’ai toujours dit à M’Baye que à 100% de ses qualités et en acceptant toute la concurrence qu’il pouvait y avoir, il aurait un rôle à jouer dans notre effectif et dans notre saison. Il a beaucoup travaillé pour revenir à un niveau de forme cohérent. Il s’entraîne avec le groupe depuis maintenant 15 jours. Il montre beaucoup d’entrain pour travailler au quotidien. Ça va être à lui de jouer maintenant pour aller titiller la concurrence et nous apporter son talent et ses qualités », a lancé l’entraineur du Stade Rennais.