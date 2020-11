Sous contrat jusqu’en juin 2023, son départ avorté est désormais de l’histoire ancienne pour Julien Stéphan. L’entraîneur rennais a mis les choses au clair concernant ses attentes envers Niang.

« J’ai toujours dit à Mbaye que, à 100% de ses qualités et en acceptant toute la concurrence qu’il pouvait y avoir, il aurait un rôle à jouer dans notre effectif et dans notre saison. Il a beaucoup travaillé pour revenir à un niveau de forme cohérent. C’est à lui de jouer maintenant pour aller titiller la concurrence et nous apporter son talent et ses qualités », a déclaré le coach rennais.







A Mbaye Niang de jouer ! Cela commence par la réception de Chelsea, ce soir en Ligue des Champions.

Avec Stades