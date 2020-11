Les mots de soutien se multiplient pour le candidat en lice, Augustin Senghor. L’ASMAS compte se joindre à la campagne pour faire élire le patron du football sénégalais.

L’association sénégalaise des managers du sport l’a fait savoir à travers un communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport.com Elle « ne ménagera aucun effort pour une forte mobilisation partout, où besoin sera, en vue de l’éléction de Me Augustin Senghor au poste de président de la CAF, le 12 mars 2021 ».

L’ASMAS assure son soutien indéfectible au candidat Senghor qu’il décrit comme un « homme de principe, incarne des valeurs éthiques et que sa compétence et son expérience avérées sont saluées au-delà de nos frontières. Il est l’homme de la situation pour conduire les changements nécessaires au regard de ses qualités de manager et de leader reconnues par tous les dirigeants au

Sénégal, en Afrique et dans le monde. »

Soutenu par la CAF qui voit en lui le candidat pouvant asseoir la stabilité de l’instance et la continuité des chantiers entamés, Augustin Senghor dit avoir le feu vert d’une quinzaine de fédérations. Ce qui est loin du chiffre à acquérir: 54 fédérations sont affiliées à la CAF. Mais il pourra, pour le moment, se contenter d’avoir tout le soutien nécessaire chez lui.

wiwsport.com