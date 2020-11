Déjà accusé de corruption en 2019

Dans son communiqué, la FIFA poursuit en précisant que « l’enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l’organisation et le financement d’un pèlerinage à La Mecque, ses accointances avec l’entreprise d’équipement sportif Tactical Steel et d’autres activités ».

Déjà interpellé en juin 2019 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, notamment pour association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance et faux et usage de faux, Ahmad Ahmad avait également été accusé, deux mois plus tôt, en avril 2019 par le secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy, décédé depuis, de corruption – paiements de pots-de-vin à plusieurs dirigeants, usage personnel de fonds de la CAF – et de harcèlement sexuel à l’encontre de plusieurs salariées de la Confédération dans une lettre envoyée à la FIFA.

Si l’instance internationale reproche à M. Ahmad d’avoir financé le voyage à la Mecque de plusieurs présidents de fédérations africaine aux frais de la CAF, elle s’intéresserait également de près, tout comme la justice, à une commande d’équipements sportifs passée dans un premier temps à la société Puma, laquelle fut subitement annulée pour faire appel à une petite structure près de Toulon. Une structure appartenant à un ami du chargé de mission à la CAF de M. Ahmad.