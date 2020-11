Nommé récemment à la tête de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS), dimanche dernier, Magatte Fatim Dièye liste les priorités pour son mandat de quatre ans avec un budget de 40 à 45 millions, écrit Stades.

« On ne l’a pas encore défini. Mais disons, ça tourne autour de 40 à 45 millions FCFA. Parce que l’année dernière, c’était à peu près ça. Avec la pandémie, on ne sait pas si l’on participera à toutes les compétitions. Mais avec la nouvelle équipe jeune, composé de 50% de dames, on va bientôt définir le plan d’actions surtout la commission finances et marketing, pour que l’on ait les fonds nécessaires, pour pouvoir au moins boucler le budget pour nos quatre prochaines années. », nous dit Magatte Fatim Dièye.







Wiwsport.com