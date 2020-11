C’est pour un duel de choc entre Alfred Gomis et Edouard Mendy ce soir en Ligue des champions. Rennes reçoit Chelsea pour le match retour.

Rennes est actuellement en très mauvaise posture. L’équipe a perdu cinq de ses six dernières rencontres. En championnat de France, le club d’Alfred Gomis est retombé à la 7ème place, et ont marqué leur seul point en Ligue des champions contre Krasnodar. En six matchs, ils n’ont réussi à marquer que trois buts. Autrement dit, il y a des problèmes à la fois en attaque et en défense. Lors de la 3ème journée, ils ont perdu sans alternative à Londres avec un score de 0: 3.







Mais Chelsea est tout simplement en pleine forme. Non seulement l’équipe a concédé un but en sept matchs, mais elle en a également marqué seize. Edouard Mendy est actuellement l’un des meilleurs joueurs de Lampard. En Ligue des champions, les Londoniens ont sept points et occupe la première place du tableau.

