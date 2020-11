Rennes recevait Chelsea pour un nouvel épisode de sa première campagne de Ligue des Champions de son histoire.

On se souvient qu’au match aller le 4 novembre dernier, Rennes avait chuté 3-0 à Stamford Bridge à cause d’un doublé de Timo Werner sur penalties et d’un but d’Abraham alors que Dalbert avait été expulsé. Il s’agissait donc d’une revanche mais aussi de la nécessité pour Rennes d’engranger des points et pourquoi pas de remporter le premier succès de son histoire en C1 lors de sa toute première participation à l’épreuve reine.







Et Rennes a débuté la rencontre de manière très timide, étouffé par son adversaire, mais aussi, un peu, par l’enjeu. Si bien que le club breton a encaissé l’ouverture du score à la 22e ,minute sur contre-attaque. Tout partait d’une une superbe transversale de Mason Mount, qui trouvait Callum Hudson-Odoi. Ce dernier pouvait tromper Gomis du droit. 1-0. Le score au repos et ce, malgré plusieurs opportunités des locaux, qui avaient fini par sortir de leur coquille.

L’ancien Rennais Edouard Mendy repoussait ainsi une tentative rasante de Serhou Guirassy (39e, alors que Da Silva menaçait le portier de Chelsea suite à un corner. Mais plus rien n’allait être inscrit avant le repos et Rennes avait encore 45 minutes pour renverser la vapeur.

Et ce que les hommes de Julien Stéphan ont tenté de faire dans le second acte. Thiago Silva, de retour en France le temps d’une soirée, repoussait de la poitrine une tentative du latéral droit rennais Hamari Traoré. Le regain de forme des Bretons se confirmait et Chelsea défendait aux abords de sa surface de réparation.

Mais il fallait concrétiser cette domination, alors que la possession de balle basculait en faveur de Rennes. Et les Bretons entamaient leur révolte un peu tard, puisqu’ils égalisaient… à 5 minutes de la fin. Sur un corner droit, botté par Bourigeaud Guirassy remettait les deux équipes çà égalité.

Pas pour longtemps. Dans le temps additionnel, une frappe de Werner repoussée en chandelle par Gomis profitait à Giroud, qui donnait la victoire aux siens de la tête. Un but qui va faire du bien au Français, mais beaucoup de mal aux Rennais. Chelsea se qualifie pour les huitièmes de finale de la C1, en compagnie de Séville. Rennes doit désormais lutter avec Krasnodar pour la C3.

