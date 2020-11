Lors de chaque trêve internationale, MaLigue2 suit d’un œil attentif les performances des joueurs internationaux qui composent le championnat de deuxième division en France. Et il faut dire que le continent africain est bien représenté au sein de la Ligue 2.

Avec 24 joueurs, le Sénégal est le pays qui fournit le plus d’éléments aux 20 clubs de Ligue 2. La délégation sochalienne autour d’Omar Daf est notamment impressionnante avec, entre autres, Joseph Lopy, Ousseynou Thioune, Abdallah Ndour ou Christophe Diedhiou.







⚽️ En @Ligue2BKT 🇫🇷, le Top 10 des nationalités étrangères les + représentées dans les clubs confirme la prédisposition de la L2 à accueillir des recrues originaires d'Afrique (source : @CIES_Football) 👇

1⃣ 🇸🇳 24 joueurs

2⃣ 🇨🇲 8

3⃣ 🇨🇮 7

4⃣ 🇬🇭 5

5⃣ 🇲🇱🇨🇭🇧🇪 4@EnPleineLucarne pic.twitter.com/GGKWZt7d5s — Observatoire du Sport Business (@Obs_Sport_Biz) November 23, 2020

Derrière, on retrouve le Cameroun avec 8 joueurs en Ligue 2. La Côte d’Ivoire complète le podium avec 7 joueurs. Les premiers pays européens dans ce classement sont la Suisse et la Belgique, avec quatre joueurs chacun. Enfin, une nation sud-américaine est présente dans le Top 10 avec… la Colombie ! Deiver Machado à Toulouse, Stiven Mendoza et Juan Otereo à Amiens sont les trois Cafeteros de la Ligue 2.

Le Top 10 des nationalités étrangères en L2 selon le CIES

Sénégal : 24 joueurs Cameroun : 8 Côte d’Ivoire : 7 Ghana : 5 Mali : 4 Suisse : 4 Belgique : 4 Burkina Faso : 3 Bénin : 3 Colombie : 3

