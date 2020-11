Souvent annoncé dans les plus grands clubs européens, le défenseur Sénégalais n’est jamais parti. Il a entamé sa 6e saison et compte bien rester chez encore plus longtemps Nazuri.

Kalidou Koulibaly est souvent cité dans les grands clubs européens. Le défenseur central sénégalais se sent à l’aise en Italie avec son club actuel, le Napoli.“Je suis dans une belle ville, je suis dans un grand club et je suis fier d’être là-bas… mon futur on en parlera plus tard”, a déclaré Koulibaly lors de son apparition dans l’émission Talents d’Afrique sur Canal Plus.







Il estime que ce n’est pas encore le bon moment pour quitter Naples. “J’ai toujours été tranquille. Malgré la volonté de certains de me voir ailleurs, j’ai toujours dit que j’attendrai le bon moment… J’espère que les Napolitain sont contents de me voir encore rester. Je donne tout pour eux parce qu’il ont beaucoup donné pour moi”, a t-il ajouté.

https://www.facebook.com/canalplussportafrique/videos/993674571116449

wiwsport.com