La 4e journée de la ligue des champions démarre ce mardi. 5 joueurs sénégalais seront en lice pour cette prestigieuse compétition. Jusqu’ici, ils ont tous une carte à jouer pour survivre si ce n’est déjà fait pour seulement Edouard Mendy avec Chelsea.

Rennes vs Chelsea à 17h55







Ce duel entre Alfred Gomis et Edouard Mendy va ouvrir le bal. C’est d’ailleurs l’occasion pour les bretons d’espérer une suite dans cette compétition. Ils sont lanterne rouge du groupe E avec seulement un point. Les Blues jusqu’ici invincibles sont leaders avec 7 points, appuyé par les clean-sheet de Mendy qui assure une bonne place dans ces joutes. Rappelons que les deux équipes se sont rencontrées lors de la dernière journée, victoire du club anglais (3-0).

Manchester United vs Istanbul BB à 20H

Avec le même nombre de points (3) que le PSG dans le groupe H, le club de Demba Ba se déplace aujourd’hui pour affronter les Reds Devils. Un adversaire déjà maitrisé lors de la dernière journée (2-1). Une victoire plein de sens pour le club turc qui enregistre sa première dans cette compétition. Et qui donnera encore plus de répondant au club anglais à domicile. Rappelons que le trentenaire Ba compte déja un but.

Dortmund vs FC Bruges à 20h

Largement battu par le club allemand lors de la 3e journée (3-0), Krepin Diatta, Youssouph Badji et leurs coéquipiers voudront se rebiffer aujourd’hui. Un objectif difficile à atteindre pour un effectif réduit avec plusieurs cadres absents. Ils comptent une victoire, un match nul et une défaite et sont à la 3e place du groupe F. Jusqu’ici, nos deux attaquants n’ont pas encore marquer de buts.

PSG vs Leipzig à 20h

Une victoire et deux défaites, le finaliste de la précédente édition doit se réveiller. Ce soir, le PSG affronte son bourreau de la dernière journée, le RB Leipzig (1-2). On vous rappelle un peu le film du match: blessure de Gana Gueye (il sera absent) et le club français à 10 à la fin du match. Mais l’effectif va changer ce soir. Sans Kimpebe certes pour la défense, PSG retrouve Neymar et Mbappe. Ce qui devrait amener plus de force pour l’attaque. Le défenseur Abdou Diallo devrait être en lice ce soir. Il avait joué lors de la première journée.

