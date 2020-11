Au Rwanda pour les éliminatoires de l’Afrobasket 2021, l’équipe nationale a effectué ce lundi sa première séance d’entraînement au Kigali Arena.

La séance a duré 1h30 minutes. Seuls trois joueurs ont pris part à cette séance. Il s’agit de Louis Adams, Makhtar Gueye et Alkaly Ndour. Boniface Ndong et ses deux adjoints Mamadou Gueye « Pabi » et Raoul Toupane ont mis en place les premiers schémas de jeu.

Le reste du groupe est attendu ce lundi. Ils doivent d’abord faire les tests Covid et se mettre à l’isolement pour 24h en attendant les résultats informe notre confrère Mor Bassine Niang.

Pour rappel, le Sénégal est logé dans le groupe B et fera face au Kenya, Mozambique et Angola, les 25, 26, 27 novembre. Le tournoi de Kigali est qualificatif pour l’Afrobasket 2021.