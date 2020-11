Deux semaines après une pause internationale, le football de Club était revenu ce week-end et comme toujours, les sénégalais de l’extérieur avaient un rendez-vous avec leurs équipes respectives. Certains Lions ne sont pas ratés et ont été des hommes clés pour leur formation. Le weekend n’a pas été prolifique en but, mais il y a bien eu des buts et des clean-sheet.

Gardien :







Il est (encore) présent. Il est bien présent. Edouard Mendy est l’homme du moment à Stamford Bridge. Titulaire pour son cinquième match avec Chelsea, qui se déplaçait ce samedi sur la pelouse Newcastle (victoire 0-2), le gardien sénégalais, très peu souvent inquiété par les attaquants des Magpies, a de nouveau réussi son fort : garder ses cages inviolées. Son 4e clean-sheet en 5 rencontres de PL. Bravo.

Défense :

Défendre lors d’un match Olympiacos – Panathinaikos n’a point été chose aisée. Mais ce dimanche, Pape Abou Cissé, qui profitait de la convalescence de son compatriote Ousseynou Ba pour être à nouveau titulaire aux côtés de l’indéboulonnable Ruben Semedo, a été l’un des hommes forts de la victoire (1-0) de l’Olympiacos face à Panathinaikos. Un clean-sheet et trois points pour Abou et ses partenaires.

La victoire (0-1) de Gaziantep, en déplacement sur le terrain de Denizlispor ce samedi, n’est pas trop anecdotique. Il y avait un Lion devant Gunay Guvenç. Il se nomme Papy Djilobodji. Patron de la défense de son équipe, Papy Mison réussit actuellement sa mission en Turquie et a permis à son équipe de se défaire de son adversaire, ce samedi, sans encaisser de but.

Le seul latéral présent dans notre équipe ce weekend est celui des Lions du Sénégal. Youssouf Sabaly. Propre sur ses rares interventions chaudes en première mi-temps lors de la victoire de Bordeaux face à Rennes. Youssouf a été plus présent offensivement en seconde mi-temps encore, l’entrée d’Oudin lui a été bénéfique, bien que son entente avec Kalu fut bonne. Il est en revanche trop souvent pris à revers sur son côté gauche, notamment par Doku en fin de match.

Milieux :

Franck Kanouté est incontournable dans l’entrejeu du Cercle Bruges. Titulaire face à Wasland-Beveren, le tout nouvellement appelé en équipe nationale du Sénégal a encore été correct dans sa position. Il n’a pas trop réussi avec sa palette offensive, mais Kanouté a été l’homme providentiel du Cercle pour contrôler la balle et stopper les offensives de l’adversaire.

S’il était aligné ensemble dans un miilieu avec l’équipe nationale, le peuple sénégalais aurait certainement vibré. De qui s’agit-il ? Franck Kanouté et Sofiane Diop. Ce dernier, titulaire ce vendredi face au Paris Saint-Germain, a encore montré de son talent. Balle au pied, contrôle – passe, il n’a pas marqué, mais son aisance technique a servi à la victoire renversante de l’AS Monaco contre le PSG.

Il est certainement le joueur qui prend le plus de cartons cette saison en Liga, mais Pape Kouly Diop est plus qu’important dans le dispositif de Jose Luis Mendilibar. Aligné ce dimanche contre Getafe, l’une des équipes les plus combatives en Liga, Diop a été le premier rideau défensif de son équipe. Teigneux et dur sur l’adversaire, il a mystifié a lui seul le milieu de Getafe, connu pour sa rigueur. Une belle performance en dépit du 0-0.

Attaque :

Face à Leicester ce dimanche, Sadio Mané n’a pas marqué. Mais le Lion s’est procuré de très nombreuses occasions et aurait largement pu marquer (39′, 54′, 77′, 84′). Sa simple présence a causé des sueurs froides aux défenseurs adverses, notamment Fofana et Evans, qui n’a pas trouvé mieux que de marquer contre son camp sous la pression du Sénégalais.

C’est peut-être lui l’homme du weekend. A l’issue d’un match intéressant, Goztepe s’est imposé face Ankaragucu et c’est Chérif Ndiaye le bourreau de son adversaire. La vitesse et la finition du Sénégalais ont fait mouche ce dimanche. Récompensé par un grand match, Chérif s’est offert un doublé.

Il a encore frappé. Présent dans notre dernière équipe type, Abdallah Sima n’a pas déçu ce weekend. Il a de nouveau brillé à l’Est de la Tchéquie. L’attaquant Sénégalais a inscrit le but du 5-0 (80′) de son équipe ce dimanche et à été élu homme du match par les internautes.

C’est l’homme providentiel de Bristol. Pourtant remplaçant en début de match, Famara Diedhiou a offert la victoire à Bristol City contre Derby County lors de la 12e journée de Championship. L’attaquant sénégalais a en effet inscrit l’unique but de la rencontre. De quoi mériter sa présence dans la Team Of The Week.

