Président de la Commission centrale des arbitres (CCA), Sitor Ndour se réjouit que le ministre des Sports Matar Ba réconcilie la famille de la lutte avec elle-même. Même s’il avoue que leurs doléances demeurent valables, l’arbitre qui a été « radié à vie », s’engage à aider l’autorité de tutelle à atteindre son objectif de pacifier le milieu de la lutte.

« Nous venons d’être mis au courant de la levée de nos sanctions. Il paraît même qu’il y avait une réunion du Comité Directeur du CNG, samedi dernier. Je n’étais pas au courant de ça. Le ministre des sports Matar Ba vient de m’appeler (hier dimanche) pour me rappeler ce qui a été dit et ce qui a été fait. Il m’a donc confirmé la levée de nos sanctions. Voilà, je commencerai par rendre grâce à Dieu. Je remercie d’abord tous nos collègues arbitres. Ils se sont associés à notre cause. N’oubliez pas que j’ai été radié à vie, d’autres comme Babacar Diop, Aboubacry Dramé, Malick Ngom ont été sanctionnés. Mais après ces sanctions, tous les autres arbitres avaient décidé de subir le même sort que leurs collègues victimes de sanctions. Ils se considéraient tous comme étant des « radiés ». Ils n’ont pas été sanctionnés, pourtant ils s’étaient retrouvés dans la même cause », réagit Sitor Ndour dans Sunu Lamb.







