Le comité directeur du Cng de lutte s’est réuni ce samedi à l’Arène nationale en présence des présidents des Comités régionaux de gestion de la lutte et des conseillers et membres du bureau. Durant cette rencontre, il a été décidé par le nouveau président du Cng, Ibrahima Sène, que » Le Cng de lutte a gracié l’ensemble des acteurs qui étaient sous le coup de sanctions. Et dans le lot tous les arbitres. » Non sans préciser que les arbitres étaient sanctionnés positivement par les règlements du Cng pour avoir enfreint le règlement.

Notons que la plus grande doléance portée à l’endroit du Cng de lutte, reste et demeure le manque de moyens dans les régions. Le président Bira Sène d’informer de la mise à disposition dans les prochains jours de 5 millions de nos francs venant du fonds de résilience de la Covid-19, et que tous les autres acteurs impactés : Promoteurs, lutteurs et autres recevront une aide venant dudit fonds.







Dakar Actu