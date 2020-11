Victorieuse (5-1) de son match cet après contre l’équipe de la Gambie, la sélection nationale junior du Sénégal a validé son billet pour les demi-finales du tournoi qualificatif pour Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, qui se joue à Thies.

Une belle équipe sénégalaise qui a séduit Elhadj Ousseynou Diouf. L’ancien international sénégalais pense que le Sénégal a tout ce qu’il faut pour remporter ce tournoi synonyme d’une qualification en phase finale de la CAN U20.







« L’objectif était de se qualifier pour le tour suivant. On savait depuis le début que ce n’était pas une chose facile. Les gosses ont réussi un pas vers la qualification, il faut les féliciter. C’était un derby aussi et ce n’est jamais facile de jouer contre ses équipes : la Gambie, la Mauritanie, la Guinée, le Mali. Donc chapeau à eux. Maintenant, il faut leur dire de bien récupérer parce que les autres matchs arrivent très vite. Et il faut gagner tous les matchs pour pouvoir se qualifier. On a une très bonne équipe avec Dion Lopy le capitaine, qui est un vrai leader. Le Sénégal a donc tout les atouts pour se qualifier pour la CAN. C’est possible. Il faut continuer à travailler et garder la tête sur les épaules », a déclaré le double ballon d’or africain au micro de Wiwsport.

wiwsport.com