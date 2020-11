Il n’y a pas eu photo entre le Sénégal et la Gambie, ce dimanche soir sur la pelouse de Thies (5-1). Diomansy Kamara, l’ancien international sénégalais, l’a d’ailleurs reconnu.

Au micro de wiwsport, Diomansy Kamara a salué la bonne performance les Lionceaux du Sénégal, qui ont laminé la formation Gambienne dans le cadre de la deuxième journée du tournoi qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie junior. Le consultant concède la supériorité des hommes de Youssoupha Dabo ce soir face à la Gambie.







« Un très bon match. Une belle victoire pour les lionceaux. Nous avons un groupe de qualité, de très bons joueurs. On est confiant pour la suite. La Gambie a de très bon joueurs aussi mais le Sénégal était un voire deux fois au dessus ce soir. Elle avait des joueurs intéressants surtout le numéro 10 qui est assez virevoltant. Mais à partir du moment où vous contrôler les temps forts et les temps faibles ça vous permet d’être efficace sur la zone de vérité. Et le Sénégal l’a réussi. On n’a pas beaucoup tremblé. On a marqué rapidement. Un bon Sénégal mais le plus dur commence maintenant », déclare Kamara.

