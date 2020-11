Tenu en échec (1-1) lors de la journée inaugurale par la Sierra Leone, le Sénégal reprend ses bonnes manières et s’impose largement, cet après-midi contre la Gambie.

Le match nul de vendredi était une anecdote. Youssouph Dabo et ses poulains se sont repris aujourd’hui et pulvérisent la formation gambienne.







Très tot rentrés dans le match, les Lions Juniors ont ouvert le score dès la quatrième minute grâce à Samba Diallo, auteur de son deuxième but dans le tournoi. Le jeune ailier de Darou Salam peut remercier Dion Lopy. Suite à un magnifique travail du milieu de Reims, capitaine de son équipe, Paul Bassène récupère avant de centrer vers le but. En renard de surface, Diallo retrouve le ballon et trompe le gardien adverse. Ça fait 1-0.

La Gambie réussira à égaliser juste avant la pause sur un penalty transformé par Momodou Bojang. Mais le rugissement des Lionceaux est trop fort et ils peuvent compter sur la bonne forme de leur capitaine Dion Lopy. Celui-ci marque le but du 2-1 avant la mi-temps.

La seconde période sera plus prolifique. Galvanisés par leur entraineur au retour des vestiaires, les Lionceaux corsent l’addition. C’est Dion Lopy qui marque encore pour s’offrir un doublé. A 3-1, les carottes étaient déjà cuites pour les gambiens, mais le Sénégal veut bien montrer à ses supporters que la Sierra Leone était un faux pas. Les attaquants sont virevoltants et les fautes ne cessent d’etre commises par les gambiens, même dans leur surface de réparation. Mohamed Rassoul Ba, fauché par un adversaire, obtient le penalty et le transforme parfaitement (4-1).

Grace à ce succès, le Sénégal se qualifie pour les demi-finales de la compétition.

wiwsport.com