Sadio Mané et Liverpool auront droit à un weekend de feu. Les Reds font face à Leicester, actuel 3e de Premier League. La formation de l’attaquant sénégalais privée de plusieurs éléments importants, devra obligatoirement gagner pour espérer rejoindre en tête du classement Tottenham et Chelsea.

Après une longue pause internationale, la Premier League anglaise a repris ses droits hier. Pour le compte de la neuvième journée, Chelsea d’Edouard Mendy s’est imposé face à Newcastle et s’installe comme dauphin des Spurs de Jose Mourinho.







Liverpool de Sadio Mané, relégué à la quatrième place, croise le fer avec Leicester. Un choc qui vaudra son pesant d’or. En cas de victoire, les Reds (17 points) rejoindront Tottenham au classement. Auteur de 6 succès pour 2 défaites en 8 rencontres, les Foxes restent sur 3 victoires de suite contre Arsenal (0-1), Leeds (1-4) et Wolverhampton (1-0). Guidé par un Jamie Verdy au sommet de son art auteur de 8 buts cette saison en championnat, Leicester fera tout pour faire subir à Liverpool sa première défaite à Anfield en Premier League, depuis 2018.

Les Reds, quant à eux, n’auront pas droit à l’erreur pour se faire semer dans la course au titre, Sadio Mané et ses coéquipiers, qui restent sur un nul (1-1) sur la pelouse de Manchester City, sont obligatoirement appelés à s’imposer contre Leicester.

Le Champion en titre devra cependant faire sans plusieurs éléments importants. Une cascade de blessure a ainsi mis sur le flanc des joueurs comme Virgil van Dijk, Joe Gomez, le capitaine Jordan Henderson ou Mohamed Salah, toujours positif au COVID 19. Mais le Reds devront enregistré les retours de Fabinho et Thiago Alcantara et pourront compter de la forme tonitruante du Portugais Diogo Jota.

Mané qui vient de valider la qualification du Sénégal à la CAN 2022, grâce à ses 2 buts et une passe décisive face à la Guinée-Bissau, aura encore plus de responsabilités sur ses épaules. Sadio Mané qui a déjà fait trembler les filets de Kasper Schmeichel (gardien de Leicester), voudra frapper à nouveau après 3 sorties de suite en championnat sans le moindre but.

wiwsport.com avec STADES