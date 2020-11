Sociétaire de l’Espoir de Guédiawaye, le jeune portier Sénégalais estime que ses coéquipiers sont prêts pour le tournoi de l’UFOA A, que le Sénégal accueille ce vendredi 20 au 29 novembre au stade Lat Dior de Thiès.

Boubacar Fall affirme au micro de wiwsport.com qu’ils vont se donner au maximum pour mener à bien leur mission : décrocher la seule place qualificative pour la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans qui se jouera en Mauritanie. Du coup, la bataille sera rude si on sait que 6 équipes sont en lice pour un seul billet que le Sénégal ne veut lâcher pour rien au monde.







« Il faut démarrer fort, par une victoire, ce vendredi contre Sierra Leone. C’est une poule de trois équipes. Donc le premier match est très important. Il faut l’assurer et avoir déjà un pied au second tour. Notre objectif est de valider notre ticket pour la phase finale de CAN. À l’heure où nous sommes, le Sénégal ne doit plus jamais manquer une CAN. Que ce soit la sélection A, les juniors ou les cadets. Donc il faut le faire », évoque le portier des Lionceaux.

Avant d’ajouter : « On s’est déjà frotté lors du dernier tournoi de l’UFOA. C’était en Guinée et on avait remporté le duel (sur le score de 4 buts à 1). Cette fois ci, les contextes ne seront pas les mêmes. C’est un tournoi qualificatif et seule l’équipe championne validera son ticket donc la bataille ne sera pas facile. Mais nous avons tout ce qu’il faut pour remporter le match. »

Conscient de l’enjeu du tournoi, Boubacar Fall estime que « c’est un tournoi qualificatif et que toutes les équipes se valent. On respecte tout le monde mais cela ne nous empêchera pas de défendre notre nation dignement. On est chez nous et c’est un avantage. »

Celui qui a récemment bénéficié d’une convocation en sélection A, se dit ravi d’avoir eu la chance de côtoyer les grands portiers Sénégalais : « Alfred Gomis et Édouard Mendy étaient absents pour blessure lors ma première convocation en équipe nationale A ( match amical contre Maroc, le 09 octobre Ndlr). Mais j’ai eu la chance de les côtoyer un mois plus tard contre la Guinée Bissau ( troisième et quatrième journée des éliminatoires pour la CAN 2022 Ndlr ). C’était une très grande fierté, un rêve pour tout jeune. Ils m’ont beaucoup encouragé à aller de l’avant. Il m’ont également donné des conseils. C’était vraiment un plaisir. C’est une motivation de plus pour bien démarrer le tournoi de demain (aujourd’hui). »

Wiwsport.com