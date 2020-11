Après un mercato mouvementé, Mbaye Niang est finalement resté au Stade Rennais. Mais pour combien de temps ? C’est la question qui taraude les esprits.

Toujours joueur de Rennes, Niang n’a fait qu’une seule apparition cette saison. Ayant repris les séances d’entrainement collectives depuis quelques semaines, l’attaquant sénégalais n’a pas encore repris la compétition. Son avenir est très incertain.







Dans une interview accordée à Eurosport, le président du club breton Nicolas Holveck a évoqué le mercato hivernal. Tout en maintenant un grand flou autour de l’avenir de Mbaye Niang.

« Les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire, et du dossier Mediapro. A l’étranger, les matchs se jouent dans des stades vides, et l’impact sur les recettes de billetterie est énorme. Avec toutes ces considérations, je crois qu’il faut s’attendre à un mercato calme. En ce qui nous concerne, le calendrier qui s’annonce sera lourd. Si on poursuit notre parcours européen, avec treize matchs de Ligue 1 entre le 6 janvier et le 21 mars, plus la Coupe de France, une compétition très importante pour nous, nous aurons besoin de tout le monde », a-t-il déclaré.

Dans le viseur de plusieurs clubs, Niang pourrait quitter le Stade Rennais au mercato hivernal.

Notons que le Lion est dans le groupe de Rennes qui affronte Bordeaux ce vendredi en Ligue 1.

Africa Top Sports